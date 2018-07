Lolli: "Sostenibilità, la Regione deve fare la sua parte adeguando i depuratori"

"La sostenibilità non può essere semplicemente una perorazione retorica ma bisogna essere coerenti. E la Regione che vuole essere la più sostenibile d'Europa, per la propria parte, deve essere rigorosa. Abbiamo un sistema fluviale molto importante e abbiamo il dovere di conservarlo e tenerlo al riparo da inquinamenti". Giovanni Lolli, vicepresidente della Regione Abruzzo, è molto chiaro nel suo intervento in occasione dell'arrivo di Goletta Verde di Legambiente a Vasto [LEGGI]: oggi il sistema di depurazione abruzzese è fortemente carente ed è necessario adeguarlo se "si vuole dare il buon esempio e poi pretendere buone pratiche dai privati".

Lolli parla anche della coesistenza, nello stesso territorio, di industria e turismo, assieme all'agricoltura. "Non solo devono coesistere ma essere integrati. "Questa iniziativa, promossa da Legambiente e che noi abbiamo cercato di implementare, è un modello di sviluppo. Pensiamo che questa Regione possa avere un grande impulso se sceglie la sostenibilità. Sta cambiando l'atteggiamento del cittadino che, nell'acquistare un prodotto, è sempre più attento nel capire la storia di quel prodotto e capire come abbia impattato l'ambiente. E questo vale anche per il turismo".