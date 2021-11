"Nel reparto Malattie Infettive di Vasto trattato come in famiglia"

Da un nostro lettore riceviamo e pubblichiamo una lettera indirizzata al personale del reparto Malattie Infettive dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Nel reparto Malattie Infettive del P.O. di Vasto sono stato trattato come in famiglia.



Un ringraziamento particolare va alla grande professionalità e umanità del Direttore del Dipartimento Medico Malattie Infettive Vasto, Dr.ssa Maria Pina Sciotti che dirige il Reparto in maniera eccellente.

Un ringraziamento va a tutti i Medici del Reparto che sono sempre molto presenti e scrupolosi

Un ringraziamento va alla Coordinatrice Infermieristica sempre molto precisa e laboriosa.

Un ringraziamento va agli instancabili Infermieri del Reparto che ti fanno sentire a casa propria e sono sempre molto gentili. Un ringraziamento va a tutti gli Operatori Socio Sanitari del Reparto che ti coccolano regalandoti un po' di serenità.

Insomma un Reparto molto particolare, dove si lavora tanto in condizioni di alto rischio ma dove lavorano tutti con grande responsabilità e soprattutto cortesia che è raro trovare in altri contesti.

Ancora un Grazie a tutti.

Roberto C.