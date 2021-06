Dopo 47 anni di attività chiude la merceria "Marino" in centro storico

Ha trascorso 47 anni, praticamente una vita intera, tra fili, aghi, bottoni e merletti. Oggi, per l'ultima volta, ha chiuso la porta della sua attività in via Marchesani a Vasto e, da domani, 1° luglio, si godrà la meritata pensione.

Il 30 giugno 2021 è stato l'ultimo giorno di lavoro per Maria Francesca Marino, titolare della merceria Marino, nel cuore del centro storico. Nel dicembre 1974 l'apertura del negozio che, negli anni, è diventato un punto di riferimento rimasto attivo anche in tempi in cui tante attività del centro storico si sono spostate altrove.

Mancherà al centro storico di Vasto la presenza della signora Maria Francesca, che cercava di trovare sempre una soluzione per soddisfare le richieste dei suoi clienti. E oggi, suo ultimo giorno in via Marchesani, sono stati in tanti a passare da lei per un saluto e un grazie per i suoi tanti anni dedicati al commercio.