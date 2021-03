Contagi a quota 20, a Castiglione Messer Marino tamponi molecolari di massa

Tamponi molecolari di massa a Castiglione Messer Marino. La Asl Lanciano Vasto Chieti ha programmato per sabato 20 marzo un presidio drive in per rintracciare e isolare i positivi.

Nel piccolo centro dell'Alto Vastese negli ultimi giorni il numero dei contagi ha subito un'accelerazione attestandosi a 20. "Chiunque ritenga di aver avuto contatti con possibili positivi può comunicare i propri dati telefonicamente al Comune o al proprio medico di base entro le ore 10 di venerdì 19 marzo. Il virus è in circolazione, per favore siate responsabili e cerchiamo di circoscriverlo, facciamo tutti il tampone per precauzione", dice il sindaco Felice Magnacca.

La speranza è di circoscrivere il contagio prima evitando un'eventuale zona rossa come accaduto nella vicina Montazzoli dove i positivi sono 44 [LEGGI].