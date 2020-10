Covid-19, oggi a Vasto 3 positivi, 4 a San Salvo

Tre nuovi casi di Covid-19 e due quarantene iniziate oggi a Vasto. Il Comune rende noti i dati della Asl.

Attualmente in città i positivi sono 58, le persone in isolamento quarantenario 69. Dall'inizio della pandemia, i casi di Sars-CoV-2 sono stati 141, i guariti 82.

San Salvo - "Il Dipartimento di prevenzione della Asl 2 Abruzzo mi ha comunicato quattro nuove positività al test Sars-CoV", comunica la sindaca di San Salvo, Tiziana Magnacca.

"La Asl ha in corso ulteriori indagini epidemiologiche per evidenziare i contatti stretti dei due casi riscontrati per adottare misure di isolamento fiduciario domiciliare in sorveglianza attiva. Si raccomanda sempre e comunque l'uso della mascherina".