Tre casi di Covid-19 a San Salvo. Magnacca: "Persone che erano giÃ  in quarantena"

Altri 3 casi di coronavirus a San Salvo, dove gli attualmente positivi ora sono 7.

"Tre persone, che lo scorso 19 settembre sono state poste in quarantena perché a contatto stretto con persone già positive, sono risultate a loro volta positive al test per il Covid-19 e su disposizione del Dipartimento di Prevenzione della Asl 2 Abruzzo resteranno in isolamento fiduciario domiciliare in sorveglianza attiva”.

Lo comunica la sindaca di San Salvo, Tiziana Magnacca, cui i nuovi casi di positività sono stati comunicati da Giuseppe Torzi, direttore del Dipartimento prevenzione della Asl Lanciano-Vasto-Chieti.

“Mi sembra doveroso a questo punto – aggiunge il sindaco – ricordare ancora una volta l’esigenza di adeguarsi e rispettare le norme di prevenzione anti Covid-19 per evitare nuovi e ulteriori contagi equindi il diffondersi dell’epidemia, che sembra aver ripreso il suo cammino in tutte le regioni italiane”.

Attualmente a San Salvo sono 7 i casi di positività, mentre sono passate a 10 le quarantene attive".