A Vasto nessuna persona attualmente positiva al Covid-19, 14 in quarantena

Nessun caso di Covid-19 si registra attualmente a Vasto. Guariti già da alcuni giorni gli ultimi pazienti ricoverati in ospedale o sottoposti a isolamento domiciliare, restano attualmente 14 persone in quarantena, "tutte perché rientrate dall'estero", fa sapere l'ufficio comunicazione istituzionale del municipio, contattato da Zonalocale.

A Vasto, dall'inizio della pandemia, sono stati in totale 71 i casi di contagio da Sars-Cov-2, 70 le persone guarite. Circa 400, invece, i vastesi che hanno dovuto isolarsi in casa per 14 giorni, come prevedono le norme di contenimento della diffusione del Covid per coloro che hanno avuto contatti diretti con persone risultate positive al Covid-18 o che rientrano dall'estero (inizialmente tutti, poi solo coloro che tornano da Paesi esterni all'Area Schengen, che comprende 26 Nazioni, di cui 22 dell'Unione europea).

Rientri da Romania e Bulgaria - Quarantena obbligatoria per chi rientra da Romania e Bulgaria, dove preoccupa la diffusione del virus. La impone un'ordinanza, la numero 77, firmata oggi pomeriggio dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. La nuova norma stabilisce alle persone che tornano in Abruzzo "che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria, Romania, anche se asintomatiche, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco".