Sei nuovi vigili urbani in servizio a San Salvo fino al 30 novembre

Si rinforza in vista dell'estate l'organico della polizia municipale di San Salvo. Dallo scorso primo giugno hanno preso servizio sei nuovi agenti che saranno operativi fino al 30 novembre prossimo.

“Con l’inizio della stagione estiva – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – abbiamo provveduto a rinforzare l’organico a disposizione del Comando della Polizia Locale. Avremo così modo di istituire maggiori servizi di controllo del territorio comunale nella prevenzione e nella sicurezza dei nostri cittadini”. L’assessore Raspa ricorda che sono in corso le procedure di mobilità, che devono esser attivate per legge, per la selezione di 2 agenti a tempo indeterminato. Selezione che, nel caso dovesse avere esito negativo, aprirà la strada a un nuovo concorso pubblico.

“L’attività svolta in questi anni dalla Polizia Locale di San Salvo – conclude l’assessore alla Sicurezza Fabio Raspa – ha permesso di ottenere lusinghieri risultati facendo emergere come sia importante avere un organico maggiore anche per rispondere ai maggiori compiti cui sono chiamati a rispondere gli agenti in materia ambientale, urbanistica e dal Codice della Strada”.