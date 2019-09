Terzo di categoria e primo italiano: Nicolino "Zuzu" Catalano porta Vasto sul podio a Ibiza

Nicolino "Zuzu" Catalano porta l'Abruzzo sul podio a Ibiza.

Il podista vastese si piazza al 16esimo posto, 3° di categoria, nonché primo italiano alla Ibiza Marathon in 2h58:20 che si è disputata a Ibiza sabato 6 aprile con partenza dal porto di Ibiza alle 16 pomeridiane.

Doppietta quindi per l’atleta abruzzese, tesserato ASD I Lupi D’Abruzzo, in meno di una settimana, dopo la Maratona di Rimini chiusa in 2h58:47, cambia nazione e si sposta in Spagna sull’Isola di Ibiza nello specifico per disputare la terza edizione del l’Ibiza Marathon, tagliando il traguardo con un ottimo tempo su un percorso non facile con salite importanti fino alla mezza maratona e il vento forte che ha fatto compagnia agli oltre 2400 atleti partecipanti.

La stagione è appena iniziata, vedremo quali sorprese ci regalerà ancora il simpatico atleta, oltre a portare in giro per il mondo il nome di Vasto e dell’Abruzzo.