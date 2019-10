Frane e dissesto, Mdp-Articolo 1: "Si attivino Regione, Provincia e parlamentari"

Dopo l'autobus di lavoratori bloccato dalla frana di Guilmi [LEGGI], si fa sentire Articolo 1-Mdp.

"La pioggia svela la fragilità della tenuta del nostro territorio – sostiene la sezione del Medio Vastese – e cittadini e lavoratori del Medio Vastese pagano il conto di interventi sempre annunciati e mai realizzati. Le frane e gli smottamenti non attendono i tempi del rimpallo di responsabilità tra le istituzioni: occorre un intervento immediato per gli oltre 23.000 abitanti del Medio Vastese. La viabilità, infatti, rappresenta una priorità per il nostro territorio che già soffre lo spopolamento e il sempre maggiore isolamento che rende ancora più difficile la qualità della vita dei cittadini mettendo a rischio la tempestività degli interventi sanitari, il trasporto di giovani studenti e lavoratori e la loro incolumità. La Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti e i parlamentari eletti si attivino per un'azione, anche in aiuto ai sindaci, affinché non ci si trovi nuovamente a gestire solo i disagi destinati a incrementare con la stagione invernale. Occorre dare certezza, dignità e sicurezza al diritto alla mobilità, alla base di una moderna politica urbana e ambientale che ripensi le aree interne, e al diritto a viverci".

La Sp 150 è solo uno dei tanti casi di interventi annunciati e mai concretizzatisi. La situazione è però resa paradossale dal fatto che per questa strada sono stati stanziati 500mila euro dalla Regione a favore della Provincia: 400mila per il tratto in frana [LEGGI], 100mila euro per il km 11 in territorio di Gissi [LEGGI].