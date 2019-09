Presentato il programma estivo sansalvese. Si attendono i nomi di richiamo di Progetto Sud

Un programma estivo senza particolari nomi di richiamo "ma che soddisferà comunque tutte le fasce di età". È quello presentato stamattina in Comune dal sindaco Tiziana Magnacca e dagli assessori Tonino Marcello (Attività produttive) e Maria Travaglini (Cultura).

Con sole 25mila mila euro per l'assessorato di Marcello e 20mila per quello di Travaglini (per spostare i fondi su altri settori e per il contemporaneo ritardo del contributo della DMC che l'anno scorso aveva finanziato tre eventi), il programma – che si è avvalso come negli anni scorsi del prezioso contributo di associazioni e privati – non presenta nomi di artisti di richiamo per ora: novità in questa direzione arriveranno la settimana prossima dallo staff di Progetto Sud che chiuderà la stagione con tre serate con nomi ospiti musicali di livello (dal 24 al 26 agosto).

"I costi dell’intero cartellone sono stati inseriti in un bilancio riequilibrato con la riduzione della spesa corrente, a seguito dell’aumento dei vincoli di pareggio di bilancio, con l’aumento del fondo debiti di dubbia esigibilità, con la diminuzione degli stanziamenti operati dalla Regione Abruzzo per il sociale senza dimenticare che gli oneri di urbanizzazione non sono più utilizzabili per la spesa corrente", ha spiegato il primo cittadino.

Il programma ha subito due defezioni eclatanti. Il Summer Vintage Rock'n' Roll Festival che si teneva alla marina non ci sarà: "Non ho avuto nessun input dagli organizzatori – ha spiegato Marcello – Vogliono fermarsi per un anno". "Ci dispiace per questa scelta – ha aggiunto il sindaco Magnacca – Era uno degli eventi più riusciti".

Il centro non potrà contare sulla Notte Bianca che la New Generation quest'anno non organizzerà per ristrettezza di tempi e budget [LEGGI]. L'associazione curerà alcuni eventi alla marina per "dimostrare la continuità dell'impegno con San Salvo".

Confermate le iniziative "Musica in crescendo" con l'esibizione delle orchestre giovanili europee per il suo elevato livello qualitativo e Bimbi in Centro (1° settembre). Alla marina ci saranno la sesta edizione del Reggae Summer Festival (10 agosto: Brusco, Omar Faye Gawane, YabbyJah Sound; 11 agosto: Lion D Freedom Fighters (Bob Marley Tribute Band), 12 agosto: Quartiere coffee Vattelappeska), la Notte di Vasco e delle lanterne (17 agosto) e la Notte Rosa (28 luglio).

Il 7 e 8 luglio San Salvo ospiterà il raduno regionale degli Alpini; la sera dell'8 la festa itinerante della birra artigianale.

Tra le novità, la prima sagra del cinghiale (8 agosto).

“C’è molto lavoro e dialogo dietro la preparazione del calendario delle manifestazioni estive che abbiamo realizzato con una spesa minima per le tasche dei nostri contribuenti. Abbiamo bilanciato gli eventi, che sono tutti gratuiti, distribuiti in centro e alla marina di San Salvo” ha detto Tiziana Magnacca.

Tonino Marcello ha evidenziato “come sia stata data grande attenzione nell’evitare la sovrapposizione degli eventi. Siamo riusciti a garantire un cartellone che non mancherà di richiamare presenze turistiche, tanto in centro quanto alla marina, così come è stato negli anni passati e che ha permesso a San Salvo di distinguersi”.

“L’assessorato alla Cultura – ha spiegato la Travaglini – ha incentrato le proprie manifestazioni al centro e in particolare all’area del quadrilatero, con spettacoli di teatro, musical, letteratura e musica anche con l’organizzazione di un festival riservato ai giovani cantautori”.

Alcuni degli eventi sottolineati dall'amministrazione:

Quinta edizione Progetto Sud Festival (24-25-26 agosto); Andrea Sannino (duettato con Lucio Dalla e Sal da Vinci) (4 agosto); Cheryl Porter (jazz e gospel) (7 agosto); Sesta edizione Reggae Summer Festival (10 agosto: Brusco, Omar Faye Gawane, YabbyJah Sound; 11 agosto: Lion D Freedom Fighters (Bob Marley Tribute Band); 12 agosto: Quartiere coffee Vattelappeska); Manolo dei Gipsy King con Enzo Napoli e a concludere ai fuochi pirotecnici (13 agosto); La notte di Vasco (17 agosto); La notte delle lanterne; Notte Rosa (28 luglio) con Carmine Faraco; Concerto di Lara Molino (La terra è di chi la canta); Concerto lirico sotto le stelle Raduno regionale degli alpini (7 e 8 luglio); Rassegna nazionale degli ambulanti lungomare Colombo (8 luglio); Rappresentazione teatrale ; Festa itinerante della birra artigianale; Finale regionale di Miluna per Miss Italia; Giornata dedicata alla salute con la Croce Rossa italiana; Pedalata notturna nel centro cittadino; Serata Fai sul tratturo; Premio letterario Artese Città di San Salvo (23 agosto); San Salvo in canto con il Circolo anziani; Esplorazione dell’acquedotto romano ipogeo; Giochi e merende al museo (per bambini); La notte delle favole ; Mercatini dell’Arte del saper fare della Pro Loco; La cena del mosaico in piazza San Vitale (4 agosto); Sagra del cinghiale ; Tartufo d’amare; Puliamo a fondo (Scuba Global Service) (2 giugno); Edumare (Scuba Global Service) (14 luglio); Cavallo d’amare (2 giugno), Il festival di orchestre europee con Musica in Crescendo; Beach volley internazionale (6/7/8 luglio); L’originale cibo di strada;