Per fortuna non ha avuto gravi conseguenza l'incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla statale 16, all'altezza dell'incrocio con via Istonia, che conduce a Vasto città. A scontrarsi, per un tamponamento, una Fiat Grande Punto e una Mercedes.

Ingenti i danni alle autovetture, ma fortunatamente i due automobilisti non hanno riportato gravi ferite, solo lievi contusioni per le quali non è stato rischiesto l'intervento del 118.

Sul posto, i volontari della protezione civile.