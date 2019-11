Sono scattati stamani con le ricognizioni in elicottero i controlli straordinari disposti dal Commissariato di Vasto insieme ai rinforzi provenienti dal Nucleo prevenzione crimine di Pescara. "Stiamo eseguendo una serie di servizi di controllo", conferma Alessandro Di Blasio, vice questore di Vasto.

Gli agenti del Commissariato di via Bachelet e i loro colleghi del capoluogo adriatico stanno presidiando le principali arterie del Vastese con l'obiettivo di bloccare carichi di droga in arrivo dal meridione. Intensificati anche i pattugliamenti dopo i numerosi furti verificatisi nelle ultime settimane: una raffica di raid in cui i ladri hanno preso di mira principalmente attività commerciali e studi professionali della zona di via Giulio Cesare e del centro storico.

Sicurezza contro furti e rapine, ma anche sicurezza stradale finalizzata a prevenire le stragi del sabato sera e, quindi, a combattere la guida in stato di ebbrezza in un mese, quello delle feste natalizie, in cui tante persone si mettono al volante dopo aver bevuto troppo.