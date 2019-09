Una Ford Fiesta è stata rinvenuta in località Bufalara (territorio di Cupello) sulle rive del fiume Treste dai volontari dell'Arci Pesca Fisa. Gli stessi hanno avvisato i carabinieri di San Salvo che una volta arrivati sul posto hanno accertato che si tratta di un veicolo rubato nella stessa città.

La Fiesta era nascosta dietro un canneto su una stradina chiusa al traffico dopo che l'anno scorso il fiume ne erose un largo tratto rendendola inaccessibile. A quanto pare, come confermato dal presidente dell'associazione Giuseppe Zappetti, l'auto si trovava lì già da diversi giorni. Come accade spesso in questi casi, è possibile che sia stata usata per qualche altro scopo (furti o trasporto di sostanze illecite) per poi essere abbandonata. Il veicolo ora sarà riconsegnato ai proprietari.

Il luogo del ritrovamento si trova a un paio di chilometri dal posto in cui è stata lasciata un'automobile sezionata [LEGGI].