"L'obiettivo di questa iniziativa è quello di informare i giovani, soprattutto dai 18 ai 35 anni, sull'importanza di iscriversi all'Associazione donatori di midollo osseo, perché la richiesta di midollo e cellule staminali, per salvare tante persone malate di leucemia e linfomi, è altissima e nonostante in Italia siamo 370mila iscritti, purtroppo ci sono 1500 malati che aspettano di ricevere cellule staminali e midollo osseo. Siamo in piazza, quindi, per informare soprattutto i giovani che basta un semplice prelievo di sangue o di saliva per iscriversi".

Così la presidente della sezione ADMO di Vasto, Antonietta Cirulli, durante la mattinata di oggi, organizzata dall'associazione, in collaborazione con AVIS, AIDO, Croce Rossa e Lions Club New Century, nell'ambito della "Settimana nazionale per la donazione del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche". Tanti gli alunni delle scuole che hanno partecipato all'evento che si concluderà stasera alle 22.

"A Vasto - ha spiegato la presidente Cirulli - abbiamo 3 donatrici che hanno già donato il midollo; si erano iscritte precedentemente nella banca dati e sono state chiamate, sono risultate compatibili e così hanno salvato tre vite umane. Bastano cinque minuti, con un semplice prelievo, e si rimane iscritti fino ai 55 anni; si tratta più che altro di una 'promessa', per cui il dna viene inserito nella banca dati e poi, se nel sorteggio generale di 1 su 100mila, che rappresenta il rapporto relativo alla compatibilità, si viene estratti e solo allora si dona. E donare il midollo e le cellule staminali è molto semplice, e al contrario di quello che molte persone pensano, non è assolutamente una procedura dolorosa o particolarmente complessa. Quindi l'obiettivo di oggi è quello di far capire bene ai giovani di cosa si tratta, perché purtroppo ancora oggi c'è molta disinformazione a riguardo".

La giornata informativa in piazza Diomede terminerà questa sera alle 22.