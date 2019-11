Una prima ‘partitella’ in famiglia, non un vero e proprio test ma comunque una prima occasione per iniziare a vedere all’opera la nuova rosa a disposizione di mister Colavitto. Ieri pomeriggio a Castelmauro, raggiunti da una sessantina di tifosi che hanno sfidato il caldo, i biancorossi sono scesi in campo alle 16:30 in un’amichevole tra la Vastese ‘A’ e ‘B’. Segnali positivi soprattutto da parte degli attaccanti andati in gol: Marinelli (doppietta), Prisco e Galizia. Assente Nocerino, fermo già da tre giorni per un’infiammazione al ginocchio.

Colavitto, mischiando un po’ le carte in tavola, ha potuto fare le sue prime analisi: “Ieri abbiamo chiuso una settimana di lavoro intenso- ha raccontato questa mattina Colavitto- e quello che volevo era chiuderla giocando. Non è stata una vera e propria amichevole anche se mi ha dato la possibilità di capire già qualcosa in più. È stato un allenamento con i ragazzi carichi di lavoro. Di segnali ne ricevo ogni giorno diversi ed il lavoro vero e proprio lo stiamo facendo in settimana, sia tecnico che tattico. Il gruppo si sta impegnando. Sarà importante avere una mentalità di gioco univoca, dove tutti remano verso la stessa direzione, al di là delle tante chiacchiere che in questi giorni ho sentito e letto. Voglio trasmettere la mia idea di calcio ai ragazzi e dare un’identità a questa squadra. Dare la giusta coscienza collettiva. Stiamo lavorando bene ma c’è tantissimo da fare. Aspettiamo di completare l’organico”.

Mezza giornata libera per i biancorossi oggi, ma nel pomeriggio il gruppo tornerà ad allenarsi. L’entusiasmo c’è e ne è una prova l’accoglienza data dai circa sessanta tifosi vastesi arrivati ieri a Castelmauro. In questo periodo il lavoro sul campo potrà dare la giusta quadratura ad una squadra che vuole fare bene in serie D. In attesa di conoscere in quale girone finirà la Vastese, il ritiro dei biancorossi proseguirà sino al 6 agosto, giorno in cui si terrà l’amichevole con il Vasto Marina.