Intensa è stata l’attività della Polizia Locale negli ultimi giorni, in materia di controllo antiabusivismo, in particolare nei giorni 4, 5 e 6 luglio.

Nella giornata di lunedì, come spiegato dal tenente Giuseppe Del Moro, comandante della polizia municipale, "è stata sequestrata a diversi soggetti extracomunitari, merce consistente in occhiali da sole, auricolari, batterie per smartphone, cuffie, ecc.., in violazione della legge 135/99".

Analoga operazione nella serata di martedì, "durante la quale soggetti extracomunitari venivano sorpresi ad occupare il Lungomare Cordella con diversi banchi sui quali esponevano merce finalizzata alla vendita. Alla vista degli agenti, molti di questi si dileguavano dandosi alla fuga, abbandonando la merce (foulard, cinte, fasce per capelli, cover per cellulari,orecchini,bracciali, anelli, cuffie, ecc.), che veniva posta sotto sequestro. Tale operazione veniva eseguita congiuntamente ad operatori del locale Commissariato".

L'ultimo sequestro in ordine di tempo questa mattina, durante ulteriori controlli effettuati insieme ai carabinieri e alla polizia di Stato. Nel mirino delle forze dell'ordine, questa volta, la vendita in forma itinerante di frutta, verdura e alimenti vari: "Nella circostanza - ha spiegato il comandante Del Moro - si è proceduto al sequestro di merce consistente in frutta e verdura (albicocche, fichi, cocomeri, peperoni, arance, melanzane, ecc) e attrezzature funzionali alla vendita. La merce sequestrata, in quanto merce deperibile, è stata devoluta ad associazioni benefiche no-profit, quali l’Istituto Genova Rulli, il Convento Incoronata e l’Associazione Il Recinto di Michea, aventi, tutti, sede nel territorio comunale".