Lo scorso 21 maggio 2016, presso la Sala Biblioteca della Scuola Primaria “L. Martella”, è stata aperta ai visitatori la seconda edizione del workshop per il Progetto “Arte e Integrazione”, attività conclusiva dei laboratori artistici previsti dal Piano Annuale dell’Inclusione 2015/2016 elaborato dalla Funzione Strumentale per l’Integrazione insegnante Domenica Di Pasquale.

Si tratta di un’articolata e variegata esposizione attivata grazie ai percorsi laboratoriali realizzati nel corso dell’anno scolastico da tutti i docenti di sostegno dei tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo. Il workshop dell’integrazione è stato realizzato anche nella Scuola Secondaria di 1° grado “G.Rossetti” nell’ambito della mostra espositiva “Percorsi d’arte” inaugurata con il Convegno dedicato e nel quale lo Psicologo Dott. Luigi Gileno ha sottolineato la funzione educativa dell’arte, quale importante stimolo per il pensiero creativo negli alunni dai tre ai quattordici anni.

La mostra è stata curata dalle docenti di arte della Scuola Secondaria di Primo Grado “G.Rossetti”, proff. sse Minerva Alessandra, Di Pardo Carla e D’Orazio Stefania e coordinata della Funzione Strumentale prof.ssa Mariapina Rocchio. Sono stati esposti dipinti su tela, sculture di carta, i cosiddetti “libri illeggibili” realizzati con il metodo di Bruno Munari, disegni sulla simmetria degli insetti, opere costruite con il riciclo dei tappi e con altri materiali realizzati dagli allievi.

Nella Scuola dell’Infanzia “Santa Lucia” grande affluenza per visitare il workshop per i Progetti “Arte e Integrazione” e “Giochiamo con l’arte” realizzati attraverso i diversi linguaggi espressivo-creativi. Si sono, inoltre, svolti gli eventi “Non solo… orto”, “Un giardino a colori”, “Scopro la mia città”, attività che hanno reso protagonisti gli alunni, arricchito la loro motivazione e il senso di appartenenza al nostro territorio in quanto aspetti del Progetto Verticale d’Istituto “Vasto e dintorni” che va riscuotendo grande consenso e soddisfazione da parte degli alunni e delle loro famiglie per i brillanti risultati raggiunti. Hanno visitato i locali espositivi le diverse scolaresche dell’Istituto, genitori, i rappresentanti degli enti e delle associazioni del territorio.

“Ringraziamo quanti hanno espresso i numerosi apprezzamenti e riconoscimenti a seguito della visita alle mostre espositive nei tre ordini di scuola dell’Istituto. Ci auguriamo di proseguire nelle prossime edizioni con il medesimo entusiasmo e collaborazione tra Scuola e Territorio per il successo formativo di tutti gli alunni coinvolti. La convinta ed entusiastica collaborazione tra i docenti della Scuola dell’Infanzia ‘Santa Lucia’, della Scuola Primaria ‘L. Martella’ e della Scuola Secondaria di 1° grado ‘G. Rossetti’ è il fondamentale fattore per la progettazione e realizzazione del Curricolo Verticale dell’Istituto Comprensivo Gabriele Rossetti, attività di qualità come quelle sopra descritte ne sono la testimonianza", afferma la Dirigente Scolastica Maria Pia Di Carlo.

Istituto Comprensivo "G.Rossetti" - Vasto