E’ Rosalia Paolucci, docente della scuola G. Spataro a Vasto a spiegarci il perché del calendario solidale di quest’anno di Vita e Solidarietà, insieme a Marina Gallo. Entrambe sono dentro l’Associazione da ben dodici anni, impegnate nell’ attività di promozione dei diritti delle persone, in particolare in Sry Lanka e Congo. “Il sostegno dei bambini è sempre importante” dicono con grande entusiasmo.



Ogni anno questa Associazione ha un nuovo “tema” per il calendario, che diventa laboratorio didattico nelle scuole di Vasto, Torrevecchia Teatina, Ripa Teatina, San Salvo ed altre ancora. Uno dei modi per raccogliere fondi e realizzare progetti, infatti è in corso di realizzazione in Congo il Dispensario, struttura per la salute e la cura, rivolto prevalentemente alle donne e il settore materno-infantile, affinché possano partorire in sicurezza e non solo. La parte pediatrica è in fase di realizzazione. In questi posti le vaccinazioni sono viste come un vero toccasana a causa dell’alta mortalità dovuta a malattie severe. In Congo, la sanità è solo a pagamento, nel Dispensario le persone possono accedere anche se non hanno soldi. Infatti l’Associazione Vita e Solidarietà si impegna nel pagare il personale medico e paramedico. I farmaci sono per lo più di origine cinese e sono molto apprezzati dalla popolazione.

Il 2016 sarà l’anno dei Diritti dei bambini nel mondo, su questo tema hanno partecipato le nostre scuole. Rosalia e Marina lo definiscono un progetto ‘interculturale’, infatti i bambini italiani hanno conosciuto i diritti della loro infanzia e quelli degli altri. Ognuno di loro ha avuto modo di far crescere una visione che va oltre la propria condizione. Coltivare la consapevolezza è una fortuna, permette di conoscere ciò che va oltre il nostro confine. I bambini hanno studiato il documento ufficiale, la Convenzione dei diritti dell’infanzia e adolescenza, 1989, sottoscritta da 159 Paesi. Diritti di tutela, diritti dei bambini su abusi e maltrattamenti, sul lavoro minorile. Il diritto alla promozione culturale, del gioco e del tempo libero. Abbiamo assistito all’indignazione dell’innocenza, che è il loro patrimonio umano. Perché l’infanzia dovrebbe restare nella freschezza dei valori che mescolati tra loro, come i colori, costruiscono la “coscienza”. Un calendario che ha permesso ai bambini delle scuole elementari del nostro territorio di approfondire temi importanti e formativi e attraverso la finalità di promozione sociale, tutelare la salute e offrire cure a tanti piccoli meno fortunati dei nostri, in Sry Lanka e Congo.

