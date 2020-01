Come di consueto, ritrovo in corso Italia per il raduno dei rappresentanti delle Forze Armate, delle associazioni combattentistiche e delle autorità cittadine, insieme ad alcune scolaresche, per le celebrazioni del IV novembre, Giorno dell’Unità nazionale delle Forze Armate.

Dopo un breve corteo per le vie del centro, messa presso la chiesa di San Giuseppe celebrata da don Giovanni Pellicciotti, al termine della quale il Mar.A.s.UPS Giuseppe Russo della Compagnia Carabinieri di Vasto ha recitato la Preghiera per la Patria.

Nuovo corteo, infine, per la deposizione delle corone d'alloro presso il Monumento ai caduti di tutte le guerre e successivamente al Monumento ai caduti del mare, dove il cavalier Mario Pollutri, presidente della sezione vastese dell'Anmi ha recitato la Preghiera del Marinaio.

Per l'amministrazione comunale, l'intervento del sindaco Luciano Lapenna, che ha voluto ringraziare le Forze Armate per il quotidiano sacrificio e l'impegno per la difesa dei cittadini. "Il ricordo di tutti coloro che sono caduti per la patria, gli ideali di libertà e unione che li hanno animati, - ha commentato il sindaco Lapenna - devono rimanere ben impressi nella nostra memoria. Oggi celebriamo l’Unità nazionale e tutto ciò è possibile grazie ai tanti giovani che hanno sacrificato la loro vita per l’affermazione di nobili valori e per rendere l’Italia un Paese unito e migliore. Ringrazio le Forze Armate che con coraggio, professionalità e impegno, garantiscono ogni giorno la sicurezza di noi cittadini e la ricerca della pace a livello internazionale".