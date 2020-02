Saranno i Tiromancino questa sera a chiudere le feste patronali di San Michele Arcangelo. Alle 23, in piazza del Popolo, il concerto della band italiana fondata nel 1989 dal romano Federico Zampaglione. Per i Tiromancino, come ricordato dallo stesso Zampaglione sulla pagina facebook ufficiale, sarà l'ultima tappa del tour estivo 2015.

Per la parte religiosa alle 18, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, si terrà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Isernia, monsignor Camillo Cibotti, che poi guiderà la processione con la statua di San Michele per le vie della città fino a far ritorno nella sua chiesetta.

Alle 20.30, nel cortile di Palazzo d'Avalos, il gran concerto bandistico Città di Lecce (maestro concertatore Paolo Addesso). Al termine del concerto dei Tiromancino lo spettacolo pirotecnico nell'area del Parco Muro delle Lame-località Trave.