Venerdi 10 aprile si terrà a Vasto, presso l'Hotel Palace, a partire della ore 8,30 il tradizionale evento Orientati, formati al futuro giunto alla quinta edizione. L'evento organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno e dalla neonata Fondazione della Valle del Trigno, è dedicato a tutti i ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori del territorio di competenza che va dalle scuole di Trivento, Montenero, San Salvo, a quelle di Vasto e Casalbordino, coinvolgendo centinaia di ragazzi della vallata del Trigno.

Quest'anno l'evento avrà un boom di partecipazioni: i ragazzi saranno 700 circa provenienti da tutta l'area di compentenza della BCC della Valle del Trigno, quindi Abruzzo e Molise. Grandissima partecipazione anche degli enti del territorio che presenzieranno con desk appositi nell'Area orientamento al lavoro e all'avvio di impresa, che hanno confermato la loro presenza: Confartigianato, CNA con lo sportello informativo Garanzia giovani, Confagricoltura, Informagiovani, Carabinieri, Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, Gevi, Tempor, Sportello Europe Direct (Provincia di Chieti).

Per quanto riguarda gli Atenei nell'Area Orientamento Universitario, questa è senz'altro l'edizione più partecipata, passando da 13 Atenei come numero massimo delle altre edizioni a ben 17 Atenei provenienti da quasi tutte le regioni d'Italia: Toscana, Puglia, Lazio, Veneto, Abruzzo, Molise, Marche, Lombardia, Friuli Venezia Giulia. Tutte presenzieranno con un proprio desk informativo per dare ai ragazzi quante più informazioni possibili.

La partecipazione al Salone è del tutto gratuita poiché l'evento è interamente finanziato dalla BCC della Valle del Trigno per favorire l'informazione sul post diploma dei ragazzi del proprio territorio. L'ingresso non è aperto a tutti ma solo alle scuole invitate a partecipare.



Per quanto riguarda i workshop organizzati per l'evento, alle 9 ci saranno i saluti e la presentazione dell'evento da parte del Presidente della BCC della Valle del Trigno Nicola Valentini. Ore 09.10 "Anna e Marco, Speranza-Futuro-Memoria", relatore: Marco Santarelli, Scientific Director - Network Research – Ore 09.40 "Motivazione e crescita personale alla base delle scelte professionali e formative", Relatore: Josè Sergio Santoro, counseler professionale, esperto di Teatro-Arteterapia, musicista, attore di teatro. Ore 10.10 "Il Servizio Volontario Europeo: un'esperienza di formazione", relatore Annalisa Michetti, Sportello Europe Direct Provincia di Chieti.