Due gol di Marinelli e il San Salvo vince a Cupello. Nella seconda giornata del campionato di Eccellenza sono i biancazzurri a conquistare un’importante vittoria in trasferta, la seconda consecutiva.

La cronaca. Fase di studio tra le due formazioni nei primi minuti di gioco. La prima azione da gol pericolosa arriva al 26’ del primo tempo, quando Quaranta, su calcio di punizione, sfiora il palo alla sinistra del giovane Capitoli. E’ ancora la formazione ospite a provarci al 32’, di nuovo grazie ad un calcio di punizione. Lo spiovente che arriva dalla tre quarti trova la testa di Antenucci, il portiere del Cupello riesce ad evitare la rete. Si fa vedere il Cupello, con Torres che lavora un buon pallone sulla destra e poi riesce a concludere ma il suo tiro viene respinto dalla difesa. Azione ghiotta per i sansalvesi, con Di Ruocco che semina il panico nella difesa avversaria ma trova sulla sua strada il corpo del portiere di casa che riesce ancora ad una volta ad evitare il gol. Attimi di spavento al 45’, con Marinelli che si accascia a terra dopo uno scontro in mischia. Fortunatamente l’attaccante biancazzurro si rialza dopo le cure dei sanitari. Nell’occasione viene espulso l’allenatore del San Salvo Gallicchio per proteste. Con i minuti di recupero concessi dal direttore di gara si chiude a reti inviolate la prima frazione di gioco.

Tornano in campo le due formazioni e il San Salvo passa dopo 6 minuti. Marinelli riceve palla da Antenucci ed è bravo ad infilare in rete. La partita cresce di intensità con i padroni di casa molto nervosi dopo essere passati in svantaggio. In due occasioni ravvicinate protestano vibrantemente contro la terna arbitrale. E’ il San Salvo ad avere le occasioni migliori. Al 25’ Felice tira in porta ma la difesa riesce a ribattere. Un minuto più tardi lancia Marinelli nell’area avversaria, è bravo il difensore cupellese a rimontarlo ed evitare che il bomber biancazzurro possa tirare a rete. I padroni di casa non riescono a trovare il pareggio, mentre la squadra di mister Gallicchio continua ad attaccare per segnare la rete della sicurezza. Di Ruocco sulla sinistra salta il suo avversario ma poi tira male. L’occasione buona per il San Salvo arriva a 5 minuti dalla fine. E’ ancora Di Ruocco a mettere in difficoltà la retroguardia ospite costringendo i difensori al fallo che vale il calcio di rigore. Sul dischetto va Marinelli. Segna una prima volta ma l'arbitro Montaruli fa ripetere. Il numero nove sansalvese cambia angolo ma il risultato è lo stesso, 2-0. Finisce così, con i biancazzurri che vanno sotto la tribuna a raccogliere l’applauso dei propri sostenitori arrivati in gran numero a Cupello.

Cupello Calcio: Capitoli, Antenucci, Tracchia, Di Santo (32’ st Tucci), Benedetti, Martelli (5’ st Berardi), Luciano, Quintilliani, Torres, Avantaggiato, D’Antonio. Panchina: Tascione, Del Bonifro, Fizzani, Pendenza, Nanni

Allenatore: Di Francesco

U.S. San Salvo: Cattenari, D’Aulerio (30’st Di Pietro), Ramundo, Quaranta, Luongo, Felice, Di Pietro S., Battista, Marinelli (45’ st Triglione), Di Ruocco, Antenucci (38’ st Izzi) . Panchina: Raspa, Argirò, Larivera, D’Ottavio

Allenatore: Gallicchio

Arbitro: Montaruli (Molfetta) – De Remigis e Cialini

Ammoniti: Di Santo, Quintilliani, Martelli, Torres, Avantaggiato, Tracchia (Cupello). Quaranta, Di Pietro (San Salvo)

Espulso: Gallicchio (Allenatore San Salvo)