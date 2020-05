La Vastese della stagione 2014/2015 sarà guidata in panchina da Gianpietro Precali, tecnico istriano che ha allenato nelle due precedenti stagioni San Salvo e Vasto Marina. L'annuncio ufficiale è stato dato dalla Vastese con un comunicato. Insieme al nuovo mister arriva anche il direttore sportivo Enzo Basler, ex presidente del Guglionesi con varie esperienze in Eccellenza molisana, in Campania e Lazio. I due lavorano fianco a fianco da anni, in biancazzurro hanno conquistato un quarto posto in Eccellenza, mentre a Vasto Marina arrivati a metà novembre, con la squadra ultima a 7 punti dopo 12 giornate, hanno raggiunto la salvezza diretta toccando quota 37 dopo aver rivoluzionato la rosa.

Chi è il nuovo allenatore della Vastese. Nato a Pola, capoluogo dell'Istria, in Croazia, nel 1971, il nuovo tecnico biancorosso, detto anche Johnny o Gionni, vive da circa 20 anni in Italia, è infatti larinese di adozione e nel Molise ha iniziato la carriera di allenatore. Prima nel settore giovanile del Termoli, poi Guglionesi, Larino, per due stagioni in Eccellenza molisana, due esperienze alle Turris Santa Croce, collezionando un secondo posto e un esonero, San Giacomo Basso Molise, Frentana, portata in finale di Coppa Italia regionale, Petacciato promosso in serie D ma esonerato a poche giornate dal termine con la squadra al comando e Campomarino, dove ha raggiunto la Promozione ai play-off.

Da giocatore era un regista di qualità, ha militato in club slavi e croati di C e B. In Italia a metà degli anni '90 ha giocato nella Frenter Larino. Dopo tre operazioni alle ginocchia fu costretto ad abbandonare l'attività agonistica. Ha la fama di essere un sergente di ferro che crede fortemente nella cultura del lavoro e nella solidità del gruppo. Attento ai dettagli, punta molto anche sulla testa e sulle motivazioni dei suoi che sprona costantemente. I moduli con cui giocano le sue squadre sono solitamente il 4-2-3-1, che è quello che predilige, ma anche 4-3-3 e 4-4-2.

Lo straniero in panchina, i precedenti. Dopo gli ungheresi Orth Gyorgy (1947/47) e Laszio Szalay (1947/48) è il terzo allenatore straniero nella storia della Pro Vasto/Vastese. Senza contare Rodolfo Volk (1952/53), nato a Fiume, oggi in Croazia, ma all'epoca territorio italiano.

Il mercato biancorosso. Basler, che ha chiesto e ottenuto carta bianca sul mercato, è al lavoro da qualche giorno, il primo contatto con la dirigenza risalirebbe a sabato scorso. Quasi scontato l'arrivo in biancorosso dei giocatori di grande esperienza che lui e il mister hanno avuto alle proprie dipendenze in passato, come il difensore Silverio Benedetto, i centrocampisti Antonello Spagnuolo, alla Vastese per metà dello scorso campionato, Manolo Stango (cugino di Giovanni, portiere alla Pro Vasto dal 2002 al 2004) e il portiere Domenico Antenucci, tutti in precedenza al Vasto Marina. Inoltre sono già stati fatti e si faranno dei tentativi per confermare Cialdini tra i pali, che però starebbe per firmare per il Vasto Marina, Triglione, Battista, D'Adamo, Galiè e Soria che sarebbero graditi al nuovo tecnico. Per la juniores dovrebbero essere presi dallo Sporting Vasto Doan, Nesit, De Angelis, Vernetti e Cipollaro.

Al via la preparazione. Dopo mesi di interminabili ed estenuanti trattative parola al campo. Si torna dunque sul rettangolo di gioco, l'inizio della preparazione è fissato per sabato ai Salesiani o a Vasto Marina, l'Aragona è indisponibile per la semina. Probabile che per recuperare il tempo perso vengano programmate delle doppie sedute di allenamento, una al mattino e una al pomeriggio. Da definire il calendario delle amichevoli. Domenica 24 agosto c'è il primo impegno ufficiale della stagione, alle 16.00 a Francavilla, la gara del triangolare del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza.

La società ha comunicato anche che l'allenatore della formazione juniores sarà Nicola Di Martino e Gennaro Migliaccio il suo vice. L'addetto stampa sarà l'architetto e giornalista Stefano Suriani.