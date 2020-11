Lo scopo era quello di sensibilizzare quante più persone possibili alla donazione di sangue attraverso una serata piacevole caratterizzata da danza, musica e divertimento. "Danza la vita", organizzata dalla sezione vastese dell'Avis, ha richiamato tante persone ieri sera all'Arena alle Grazie di Vasto. È stato il presidente del sodalizio, Gaetano Fuiano, a calarsi nei panni del presentatore ed introdurre le numerose esibizione. I primi protagonisti sono stati i bimbi del coro dell'istituo comprensivo G.Rossetti di Vasto, con tanto di maglietta targata "Avis", magistralmente guidati da Maria Grazia Pezzuto e Giampaola Bellafronte.

Spazio poi agli allievi di Angela Saraceni, della scuola di danza Histon Ballet. In più uscite i giovani ballerini hanno interpretato balli del repertorio classico e moderno, fino all'entusiasmante tip-tap sulle musiche di Grease. La parte musicale è stata affidata alla voce del cantautore Giuseppe Monopoli, che ha proposto le sue canzoni accompagnato da una band live formata da musicisti di prim'ordine. In scena anche la magia del tango, con Giampaola Bellafronte e Tiziano Nola.

Durante la serata, oltre a raccogliere adesioni per la donazione di sangue, sono stati raccolti anche fondi da donare al reparto oncologico dell'ospedale di Pescara. Consegnato un riconoscimento alla dirigente scolastica Maria Cauli, per la collaborazione offerta dai ragazzi degli istitui da lei diretti nel realizzare disegni per l'Avis. Ospite finale è stato il comico di Zelig e Colorado Timoteo, che ha regalato tante risate in questa serata dedicata all'Avis Vasto.