Si svolgerà il 5 agosto e non il 12 luglio, come era stato precedentemente programato, il flash mob contro la violenza sulle donne, organizzato a Casalbordino Lido dall'associazione Donnedamare. "Il cambio di data - spiega Anna Maria Falasca, una delle organizzatrici - è stato necessario per permettere la partecipazione degli alunni della scuola Zimarino di Casalbordino che durante l’anno hanno fatto attività didattica per l’evento. La presenza di questi ragazzi - commenta Falasca - è importantissima perchè durante tutto l'anno si sono impegnati molto trattando a lungo il tema alla base del flash mob e producendo video, disegni e tanto altro sulla materia".

