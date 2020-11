Prosegue con una importante tappa a Napoli il tour di presentazione del libro del vastese Emanuele Felice, "Perchè il Sud è rimasto indietro".

Questa sera alle 18 in via Port'Alba, nell'ambito delle iniziative volte alla valorizzazione della strada, si terrà la presentazione moderata da Massimiliano Gallo de ilrottamatore.it, con la partecipazione di Alfonso De Vito attivista politico impegnato nella Rete Antirazzista e nella campagna per il Diritto all’Abitare, Marco Esposito giornalista de il Mattino e autore di “Separiamoci”, Pasquale Granata direttore Anci Campania, Guido D’Agostino presidente de l’Istituto Campano per la Storia della Resistenza e Luigi de Magistris sindaco di Napoli.

L'appuntamento è organizzato dal Comune di Napoli in collaborazione con l’associazione Noi@Europa e con il quotidiano indipendente IlDesk e Q Code Mag.

Alessandro Di Rienzo, promotore dell'iniziativa, ha intervistato Emanuele Felice in vista dell'appuntamento (clicca qui).