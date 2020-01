In macchina aveva un bastone retrattile di cui non saputo giustificare il possesso. Un vastese di 67 anni è stato denunciato sabato sera dai carabinieri.

"Un bastone retrattile in acciaio, della lunghezza di 35 centimetri - si legge in una nota del Comando provinciale di Chieti - è stato trovato, dai carabinieri di Vasto, sabato sera, nel vano portaoggetti dell’auto di un 67enne. L’uomo, incappato in un posto di controllo alla circolazione stradale, è stato denunciato per porto abusivo di strumenti atti ad offendere".