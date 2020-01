Tremila metri di cavi di rame. E' il bottino del furto messo a segno stanotte nella zona industriale di Vasto. I ladri hanno ripulito un capannone di località Punta Penna. Stamani l'amara sorpresa per l'imprenditore, che ha sporto denuncia presso il Commissariato di via Bachelet. La polizia ha avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Gli investigatori cercano testimoni che abbiano visto caricare su un mezzo commerciale i tre chilometri di fili metallici.

Nelle scorse settimane, sempre a Punta Penna, un analogo furto di oro rosso aveva provocato un lungo blackout.

Il 24 ottobre i carabinieri hanno arrestato tre rumeni ritenuti responsabili dei furti di rame avvenuti a Gissi, Furci, Monteodorisio, Fresagrandinaria, Tufillo, Dogliola, Scerni, Ortona e Penne.

E' un fenomeno che si fa sempre più preoccupante su tutto il territorio nazionale, dove spesso nel mirino dei malviventi sono finite anche le Ferrovie. In base a un'inchiesta condotta di recente dal quotidiano Il Messaggero, il rame vale tra i 7 e i 10 euro al chilo.