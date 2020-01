Un nuovo ed esclusivo servizio è a disposizione di tutti gli automobilisti alle prese con la revisione del proprio veicolo. Un'operazione prevista dal codice della strada, a 4 anni dall'immatricolazione e successivamente ad intervalli di 2 anni, che rappresenta sempre un problema, tra attese presso le officine, prenotazioni che non funzionano e quant'altro. E così Dacar, storica azienda vastese nel settore dell'automobile, ha creato il servizio di prenotazione online. "Ormai sono 16 anni che la nostra officina è convenzionata per le revisioni, siamo stati i primi in città - spiega Daniele Carpi, titolare dell'azienda-. Ed ora siamo i primi, e non solo a Vasto, a presentare questo nuovo servizio.

Il funzionamento è molto semplice. Basta accedere al nostro sito internet (clicca qui), nella sezione dedicata, inserire i dati, scegliere giorno ed ora in cui si desidera portare l'auto in officina ed il gioco è fatto". Una volta effettuata la prenotazione basterà recarsi presso l'officina Dacar, nella zona industriale di Punta Penna, statale 16 nord, e lasciare il proprio mezzo per il tempo necessario ad effettuare la revisione.

"Abbiamo creato questo servizio - aggiunge Carpi- per semplificare al massimo la burocrazia legata alla revisione. Ormai sono più di tre settimane che la prenotazione online è attiva e i clienti sono molto soddisfatti di poter scegliere comodamente da casa quando portare qui la macchina". Con questo nuovo servizio si può scegliere anche la modalità di pagamento. La tariffa di 65,70 euro può essere versata in anticipo, con le modalità sicure di pagamento online, oppure direttamente in concessionaria.

Oltre alla vendita di auto nuove usate e un'officina pronta ad intervenire con competenza su mezzi di tutte le case automobilistiche, Dacar sta puntando molto sui servizi online. "Abbiamo un ecommerce completo - spiega Carpi - e stiamo sviluppando altri servizi per dare sempre di più ai clienti. Ci siamo resi conto che la globalizzazione permette di creare soluzioni non solo a livello locale ma a globale. Siamo dentro un sistema e dobbiamo coglierne le peculiarità per stare al passo con i tempi. Il futuro sarà online, lo vediamo già oggi con i tanti strumenti a disposizione".





Informazione pubblicitaria