Domenica 22 settembre appuntamento con "Ambulanti in città", fiera delle bancarelle organizzata da Confcomercio Chieti. In via Giulio Cesare e strade limitrofe arriveranno centinaia di ambulanti per proporre la loro merce. E' la manifestazione che prende il posto della Fiera di San Michele, organizzata negli scorsi anni in concomitanza con le feste patronali. Nel 2013 l'appuntamento con le bancarelle arriva una settimana prima con l'auspicio da parte degli organizzatori e degli ambulanti di godere di una giornata di sole che possa attirare tanti visitatori.

Le strade coinvolte: via Giulio Cesare, via Alessandrini, via Pertini, via Martiri della Libertà, piazza Sturzo, piazza Smargiassi, via Bachelet. In queste strade e piazze è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata, dalle 7 alle 24 del 22 settembre.