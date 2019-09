Immagini di una Scanno in bianco e nero per affascinare i visitatori del padiglione Abruzzo. E' la scelta fatta dai curatori dell'allestimento dell'enoteca regionale abruzzese in questa edizione 2013 del Vinitaly. Taglio del nastro con l'assessore regionale Mauro Febbo, il consigliere Antonio Prosero e i rappresentanti del consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo. Tonino Verna, presidente del Consorzio, ha così spiegato questa scelta: "Oggi va presentato tutto quello che può essere veicolo d'interesse per il territorio. Vanno bene le eccellenze dei prodotti, ma serve conoscere i territori. Economia vuol dire portare valore aggiunto ai prodotti. E credo che un'iniziativa del genere dia valore aggiunto".

Le foto di Mario Giacomelli, scomparso nel 2000, sono famose in tutto il mondo. "Proprio una di questa serie, scattata negli anni 50 a Scanno, fa parte delle 100 più rappresentative della storia", è stato spiegato ai presenti all'inaugurazione. Poi il simbolico taglio del nastro che ha dato il la ad una serie di iniziative che si svolgeranno nel padiglione abruzzese.

E così, nell'enoteca regionale abruzzese, si possono degustare dei grandi vini di qualità ammirando degli scatti fotografici che portano indietro nel tempo, facendo affiorare ricordi di una regione che è cambiata molto ma rimane sempre legata alle sue radici.