La pioggia di ieri ha causato incidenti a raffica nel giro di poche ore a Vasto. Tra le 16.30 e le 19,30 il periodo più critico per la circolazione stradale. Prima uno scontro sull'autostrada A14, al chilometro 446, in località Sant'Antonio Abate, senza conseguenze gravi e con un momentaneo rallentamento del flusso di traffico.

Poi due incidenti a Vasto Marina, nell'ultimo tratto dell'Istonia, all'altezza dell'incrocio con la statale 16. E' intervenuta la polizia municipale per i necessari rilievi e per regolare la circolazione durante le operazioni di raccolta dei dati e rimozione dei veicoli.

Tempo incerto fino al 15 - E' un inizio di primavera all'insegna del tempo incerto. Condizioni di instabilità meteo simili a quelle delle festività pasquali sono previste non solo fino al termine di questa settimana, ma anche nella prossima. Per il bel tempo bisognerà aspettare la metà del mese: dal 15 aprile in poi inizieranno giornate soleggiate e la colonnina di mercurio aumenterà.