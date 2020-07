Tra le tante realtà che creano fermento sulla scena musicale vastese gli Old Boy sono sicuramente una delle più interessanti. La band che fa riferimento a Claudio Carluccio, Old Boy, si sta facendo conoscere e apprezzare anche oltre i confini regionali, come conferma la vittoria ottenuta nella decima edizione dell'Atellana Festival. La manifestazione che si svolge a Succivo, in provincia di Caserta, dopo un percorso di selezioni ha portato sul palco del Castello di Teverolaccio quattro band che si sono sfidate per la conquista della vittoria finale.

E a primeggiare sono stati proprio gli Old Boy, che hanno conquistato un grande successo di pubblicoe e di critica, tanto da aggiudicarsi anche il riconoscimento per il miglior testo con la canzone "John". Ad accompagnare Claudio Carluccio c'erano Riccardo Carluccio (chitarra), Mattias Stolzenfels (basso), Samuele Celenza (chitarra) e Davide Tittaferrant (batteria). Grazie alla vittoria dell'Atellana Festival hanno conquistato la possibilità di esibirsi al Mei (Meeting delle etichette indipendenti) di Faenza.

Inoltre la Red Box Project studio offrirà la produzione di un singolo nello A.P. Studios di Dublino, in Irlanda. La Bulb Art Works, invece, garantirà agli Old Boy cinque date live in Campania.

Oltre a premi e riconsocimenti vari i 5 giovani musicisti vastesi hanno avuto la grande possibilità di esibirsi sul palco con artisti del calibro di Andy dei Bluvertigo e gli Otto Ohm. Un percorso artistico, quello degli Old Boy, che continua quindi a segnare tappe importanti e che si caratterizza per grande originalità e qualità.