"Auto non autorizzate parcheggiate ogni giorno sui posti per disabili della scuola Spataro"

Auto parcheggiate ogni sugli stalli riservati ai disabili davanti alla scuola Spataro di Vasto. Le mamme degli alunni diversamente abili scrivono a Zonalocale per sollecitare gli organi competenti a intervenire.

"Siamo - scrive A.L. nella mail inviata alla nostra redazione - il gruppo di mamme di bambini disabili che frequentano la scuola elementare Spataro di Vasto. Siamo lo stesso gruppo che qualche mese fa si è rivolto a voi per il problema degli assistenti scolastici. Questa volta vorremmo sollevare il problema dei due parcheggi dei disabili, problema che si trascina da anni. Infatti i parcheggi ogni mattina sono occupati da auto senza permesso".

"Inoltre il cartello per la segnaletica del parcheggio disabili è stato sradicato dal suolo e giace a terra ormai da mesi. Abbiamo inviato una lettera protocollata al sindaco, all'assessore Bosco, alla preside e ai vigili urbani, chiedendo l'intervento per il rispetto della segnaletica, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta".