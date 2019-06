Lo scrittore Marco Rinaldi a San Salvo

Mercoledì 28 marzo (ore 18), presso la Sala Leone Balduzzi nella Casa della cultura - Porta della Terra di San Salvo, il “Premio letterario Raffaele Artese – Città di San Salvo” in collaborazione con la cartolibreria “La Coccinella” presenterà Marco Rinaldi, autore dei romanzi “Non voglio bene a nessuno” (2016, racconto di uno stridente rapporto tra un figlio e suo padre) e “Il grande Grabski” (2017, parodia di una strampalata terapia psicoanalitica).

Rinaldi, ha partecipato alla quinta edizione del “Premiosansalvo” classificandosi tra i romanzieri finalisti. Scrittore poliedrico, narratore di drammi e comicità (oltre che traduttore), è stato segnalato per ben due volte al “Premio Italo Calvino” di Torino: per l’opera inedita “Papito” e per il romanzo “Non voglio bene a nessuno”.

Il direttivo e le giurie del Premio sono lieti di poter ospitare un autore così completo e complesso. L’invito, rivolto a cittadini e non, è dunque di partecipare.