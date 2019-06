L’Anffas festeggia i 60 anni: "I nostri ragazzi ci chiedono di fare cose belle"

"I nostri ragazzi amano le cose belle e ci chiedono di fare cose belle. Sta a noi trovare le giuste chiavi per capirli e far vivere loro tante esperienze". È il messaggio chiaro ed efficace di Paola Mucciconi, presidente della sede di Vasto dell'Anffas, l'Associazione Nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, che oggi festeggia i 60 anni dalla sua fondazione. Nell'aula consiliare del Comune di Vasto, in contemporanea con tantissimi altri luoghi d'Italia, si è brindato per dare un segno del cammino fatto fino ad oggi nel sostenere il cammino di tanti ragazzi e delle loro famiglie.

Con l'Anffas di Vasto c'erano anche tanti rappresentanti delle istituzioni dei Comuni del territorio con Lina Marchesani, assessore di Vasto, che ha espresso il pensiero di gratitudine da parte dei colleghi amministratori verso la preziosa opera dell'associazione. E poi i rappresentanti del mondo della scuola e dell'associazionismo, da sempre al fianco dei ragazzi e delle famiglie dell'Anffas.

"L'Anffas è nata in uno scantinato 60 anni fa e oggi ha 10mila sedi e accompagna oltre 30mila ragazzi. A Vasto, grazie alla volontà di una trentina di famiglie, siamo nati nel 1999. Al centro della nostra azione c'è il progetto di vita che deve partire sin dalla tenerissima età. E poi una genitorialità competente perchè nessun ragazzo riesce ad ottenere obiettivi se non è accompagnato nel modo giusto".

Aggiunge Paola Mucciconi: "Non ci piace l'immagine pietistica ma bisogna dare una dignità perchè stiamo parlando di persone. I nsotri ragazzi hanno semplicemente modi diversi di esternare le loro competenze, non vedono un mondo in bianco e nero ma lo vedono a colori".