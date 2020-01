Acquistare una casa oggi rappresenta un’ottima forma di investimento grazie ad una serie di opportunità offerte dal contesto economico del momento. Chi ha una cifra da investire, piuttosto che lasciarla parcheggiata in banca può decidere di guardare al mercato immobiliare per valorizzare il proprio capitale.

La scelta migliore da fare è quella di acquistare piccole soluzioni che, inserite poi nel mercato degli affitti, si rivolgono ad un’utenza che - statistiche alla mano - non è mai morosa e non crea problemi. La possibilità di scegliere il canone concordato con cedolare secca - al 10% - permette di essere in regola con vantaggi per entrambe le parti.

Come scegliere?

L’acquisto di un appartamento non per sé stessi ma per il circuito degli affitti ha dei parametri di scelta differenti. Molta attenzione dovrà essere data all’interno, alla suddivisione degli spazi e alla condizione generale dell’immobile. Solitamente, prima dell’affitto, il proprietario arrederà anche l’appartamento ed è qui che c’è la possibilità di fare la differenza, proponendo soluzioni che possano attirare l’attenzione del possibile affittuario. Bisognerà avere l’accortezza di seguire non il proprio gusto ma scegliere soluzioni che possano - a livello generale - piacere un po’ a tutti.

Ed ecco che, con una cifra da investire, si può anche pensare di contrarre un mutuo - viste le condizioni ancora oggi molto vantaggiose - per l’acquisto di una casa da affittare subito. Così, con l’affitto che si riceve, si può pagare - in parte o totalmente, dipende dalle condizioni - la rata del mutuo e, dopo il termine previsto, si avrà una rendita costante.

Per questo tipo di investimenti sono molto apprezzate le case - bifocali o al massimo trilocali - nelle zone centrali delle città o in quelle residenziali che vengono affittate con più facilità. Conta molto anche la conoscenza del territorio di riferimento. È la zona che genera l’utenza. Ad esempio, in una città con una sede universitaria sarà semplice affittare casa nella zona di interesse degli studenti.

Le case per le vacanze

Nei centri dove c’è un forte flusso turistico può essere un buon investimento acquistare un appartamento. Anche in questo caso bisognerà valutare la scelta guardando già al potenziale affittuario e alle sue esigenze che sono ben differenti da quelle di chi compra una casa per sé e la sua famiglia. Anche una casa più distante dal mare può essere appetibile per chi deve soggiornare per brevi periodi e quindi, con un investimento contenuto, si può avere un buon ritorno.

Il prezzo di affitto

Le tabelle che generano il canone concordato sono sempre veritiere. È chiaro che, per ottenere rendite maggiori, bisogna seguire una serie di indicazioni. Zona di ubicazione, servizi presenti e altri parametri sono fondamentali. Ma poi, come spiegano gli esperti del settore immobiliare, conta molto la presentazione dell’appartamento.

La nuda proprietà

Soprattutto nelle grandi città, sta prendendo piede una forma di investimento che da noi è ancora poco praticata: la nuda proprietà. A grandi linee questa consiste nell’acquisto della proprietà di un immobile del quale, però, viene lasciato l’usufrutto - il diritto di abitarci per tutta la vita - a chi vende. Si tratta di una modalità che permette a chi vende di poter realizzare un incasso senza perdere l’uso dell’abitazione. Chi acquista lo fa ad un prezzo estremamente vantaggioso (calcolato applicando un coefficiente legato all’età dell’usufruttuario), non dovrà pagare le spese ordinarie e la rivalutazione dell’immobile. C’è anche la possibilità di scegliere l’usufrutto a tempo e quindi la cessione definitiva è alla scadenza stabilita tra le parti e non legata all’età dell’usufruttuario.

Come scegliere?

Tra le tante possibilità offerte dal mercato è bene farsi guidare da chi ha conoscenza profonda del settore immobiliare, come i consulenti di Agenzia 101, e può dare le giuste indicazioni per fare un ottimo investimento senza rischi.