Ormai manca davvero poco alla nuova edizione di Cantine Aperte 2018. Uno tra gli eventi più conosciuti organizzati dal Movimento Turismo del Vino si svolgerà sabato 26 e domenica 27 maggio in tutta Italia. Da nord a Sud saranno tante le cantine che organizzeranno degustazioni ad-hoc, visite in vigna e tante iniziative collaterali.

Nel corso delle 26 edizioni, Cantine Aperte ha raggiunto livelli d’eccellenza fino ad essere definito come l’evento più importante in Italia se si parla del connubio tra enologia e turismo. Infatti, proprio dal 1993 che le cantine italiane hanno iniziato ad aprire le loro porte al pubblico di amanti del vino che riescono, in questo modo, ad entrare in diretto contatto con le strutture e i professionisti che si occupano della produzione.

Nel corso del tempo, Cantine Aperte è sempre più diventato un mix con il turismo, diventando un motivo più che valido per muoversi, conoscere territorio nuovi e per fare esperienze nuove. Ma non solo degustazioni. Infatti, oltre l’assaggio dei vini (e il possibile acquisto direttamente dal produttore) sarà possibile “sbirciare” in cantina per conoscere tutti i segreti della vinificazione e dell’affinamento.

Cantine Aperte avvicina target di tutte le età, giovani, meno giovani, coppie, famiglie, tutti accomunati dalla passione per il vino, del turismo lento e alla voglia di scoprire la bellezza del Paese Italia.

Di seguito la lista completa delle Regioni e delle cantine aderenti a Cantine Aperte 2018.

