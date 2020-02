L’estate si avvicina e in tanti sono presi dalla smania di perdere i chili di troppo accumulati per arrivare pronti alla prova costume. Il rischio che si corre spesso, però, è di affidarsi a diete miracolose che promettono facili risultati in breve tempo.

ATTENZIONE!!!

Non è tutto oro quello che luccica. Tra riviste e siti web si legge un po’ di tutto e c’è il concreto rischio di non riuscire a orientarsi e finire con il fare scelte che fanno male alla salute. Bisogna assolutamente evitare le diete drastiche, soprattutto quelle “fai-da-te”, quasi sempre squilibrate e quindi pericolose per la salute.

Facciamo in modo che, anche se a dieta, gli alimenti siano tutti presenti, limitandone opportunamente le quantità. Diversifichiamo le scelte alimentari anche per ragioni di sicurezza. La monotonia nella selezione di cibi può comportare il rischio di ingerire ripetutamente sostanze indesiderate. Per perdere peso quello che fa la differenza è ridurre globalmente le calorie e aumentare l’attività fisica. Una dieta dimagrante è un percorso terapeutico basato su criteri scientifici e non qualcosa di magico e fantasioso.

La chiave vincente, però, per raggiungere gli obiettivi prefissati e per avere un corretto stile di vita, è cambiare le proprie abitudini alimentari in modo durevole.

Per far questo è fondamentale affidarsi a personale qualificato che abbia svolto uno specifico percorso di studi e sia in costante aggiornamento professionale. Il nutrizionista è il professionista che si prenderà cura della persona, analizzandone stile di vita e abitudini per poter arrivare così ad un percorso alimentare bilanciato e in grado di far recuperare una migliore forma fisica e un corretto stile di vita.

Nel percorso di ri-educazione alimentare essere seguiti da uno specialista sarà la mossa vincente per tornare in forma e sentirsi bene!

