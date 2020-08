Dopo la sosta è arrivato anche per i tennisti il momento di tornare in campo e disputare le partite per i tornei ufficiali. Il lungo stop ha però portato a delle modifiche dei calendari e a delle novità nell’organizzazione dei tornei con l’annullamento, ad esempio, degli incontri che si sarebbero dovuti disputare in Cina, paese che ha deciso di non dare il via libera per la ripresa dei tornei.

Con la ripresa del tennis si è riacceso l’interesse degli amanti di questo sport riguardo le scommesse sul tennis. Oltre a seguire le partite dei loro giocatori preferiti sperando in una loro vittoria, gli amanti del tennis potranno sfruttare a loro vantaggio le quote offerte dai migliori bookmakers e cercare di predire gli esiti degli incontri.

Il tennis è uno sport che in Italia sta diventando sempre più diffuso. I tornei internazionali sono infatti degli eventi sportivi sempre più seguiti e anche tra i giovani si sta diffondendo questo sport e nel nostro paese ci sono già dei talenti under 11 che potrebbero fare molta strada e magari diventare un giorno dei campioni di fama mondiale.

Nuovo calendario ATP 2020

Secondo il nuovo calendario ATP approvato dai vertici del tennis si riprenderà con il Citi Open, che si svolgerà dal 14 al 21 agosto a Washington su cemento. Sempre su cemento si svolgeranno anche i due tornei successivi, che sono il Western & Southern Open dal 22 al 28 agosto e l’US Open dal 31 agosto al 13 settembre, entrambi a New York.

Si passerà poi ai tornei su terra rossa: il primo sarà il Generali Open a Kitzbuhel dall’8 al 13 settembre, poi dal 13 al 20 settembre ci sarà il Mutua Open a Madrid, dal 20 al 27 settembre il torneo Internazionali a Roma ed infine dal 27 settembre all’11 ottobre il Roland Garros a Parigi.

Nuovo calendario WTA 2020

Non saranno solo gli uomini a tornare in campo, ma anche le tenniste potranno ricominciare a disputare le partite ufficiali seguendo il nuovo calendario che è stato scelto dai vertici del tennis femminile. Per quanto riguarda il nuovo calendario WTA valido per il 2020 ed ufficializzato, si riprenderà con il torneo Palermo Open a Palermo dal 3 al 9 agosto su terra rossa. Nelle stesse date ci sarà anche il Mubadala Open a San Josè su cemento. L’altro appuntamento italiano da tenere a mente è il torneo Internazionali BNL, che si svolgerà su terra rossa a Roma dal 20 al 27 settembre.

Tra gli appuntamenti più attesi va ricordato sicuramente il Roland Garros che si terrà a Parigi su terra rossa dal 27 settembre all’11 ottobre, in contemporanea con il torneo descritto in precedenza nel calendario ATP 2020.

Il calendario WTA 2020 si concluderà con l’Open BLS Limoges a Limoges su cemento, torneo che si svolgerà dal 14 al 20 dicembre. Per ora tutti i tornei del nuovo calendario sono stati definiti, manca da definire solo il torneo che si terrà dal 10 al 17 agosto, del quale non si conosce né la tipologia di campo, né il luogo in cui si svolgeranno gli incontri.