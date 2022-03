Ormai manca davvero poco a uno degli eventi più attesi dell’estate vastese. Il Siren Festival - a Vasto dal 26 al 29 luglio - attrae spettatori e turisti in arrivo da tutta Italia e dall’Europa grazie ad una formula vincente, ovvero location mozzafiato (Belvedere Via Adriatica, Palazzo d’Avalos, Giardini Napoletani) e musica indie di qualità.

Il festival è stato sempre contraddistinto da un'atmosfera intima e amichevole con l’invito di artisti di musica indie, acustica, sperimentale ed elettronica che si esibiscono in una varietà di luoghi pittoreschi tutto intorno alla città e nel centro storico.

Un programma musicale eclettico, la gastronomia del territorio, la storia e l’arte di Vasto e gli affascinanti scorci sul golfo, sono tutti ingredienti per uno dei più incantevoli festival che l'Italia presenta ogni anno.

Saranno tanti gli artisti che si avvicenderanno sui 5 palchi sparsi per il centro storico della città, tra cui nomi di primo livello come Cosmo, Slowdive, Lali Puna e Mouse on Mars come anche altre formazioni che completeranno il programma dei concerti come Colapesce, Bud Spencer Blues Explosions, Rodrigo Amarante, MYSS KETA, gli Amari, Mésa e Germanò oltre al collettivo di DJ Ivreatronic.

Non solo musica durante questi giorni, oltre il mare blu di Vasto a fare da contorno anche varie degustazioni, momenti artistici, divertimento e relax.

Ecco il programma completo, il Siren Festival 2018 ti aspetta!

27 Luglio. Cosmo (musica) • Slowdive(band) • 2manydjs (dj set) • Lali Puna • Mouse on Mars • Ryley Walker • Neil Halstead • MYSS KETA • The Rainband Official • Annabel Allum • Germanò

28 Luglio. PIL • dEUS • BUD SPENCER BLUES EXPLOSION • colapesce • TOY • Rodrigo Amarante • IVREATRONIC • amari • MÈSA • Vanarin • Spielbergs

Prezzi dei biglietti e info:

Abbonamento venerdì e sabato; € 60 + prevendita

Abbonamento venerdì e sabato + Siren Beach (27/28/29): € 75 + prevendita

Biglietto giornaliero: € 40 + prevendita

Per i dettagli sui pacchetti speciali concerti + hotel consultare il sito Festicket.