Siamo già agli inizi di marzo e la stagione sciistica è quasi agli sgoccioli. Se non avete ancora programmato una settimana bianca ma la voglia di sport invernali è tanta, non c’è problema. Omio, il portale online dove prenotare bus, treni e aerei, ha stilato una lista delle 10 migliori località sciistiche raggiungibili senza dover usare l’auto.

Ce n’è per tutti i gusti e non temete se non siete degli esperti sciatori, perché le mete offrono divertimento, shopping e relax. Ma affrettatevi perché poi vi rimarrà solo l’opzione di Cervinia, che con una delle stagioni sciistiche più lunghe permette di sciare da ottobre fino a primavera inoltrata, addirittura in estate sul ghiacciaio Plateu Rosà.

Per tutti gli altri, che d’estate amano il mare e d’inverno lo sci, non c’è da preoccuparsi perché la scelta è vasta, ma l’occasione va colta al volo. Un esempio? Ponte di Legno, graziosa cittadina nella Val Camonica che fa parte del complesso dell'Adamello Ski. Offre una quantità enorme di sport invernali e di attività collaterali. È raggiungibile da Milano Linate e da Bergamo Orio al Serio attraverso collegamenti bus.

Sempre per gli amanti dello sport un’ottima scelta è Courmayeur, al cospetto del Monte Bianco. Raggiungibile in autobus da Milano offre panorami spettacolari, una vasta offerta di sport invernali e una zona relax a soli 6km dalla città, dove si trovano le terme Pré-Saint-Didier.

Per gli amanti della movida e dello shopping c’è l’imbarazzo della scelta. Madonna di Campiglio, “Perla delle Dolomiti del Brenta” una delle località sciistiche più famose d'Italia, è facilmente raggiungibile in autobus grazie al servizio di Flixbus e FlySkiShuttle. Offre 57 impianti di risalita e 150 km di piste oltre a locali alla moda e ristoranti di gran classe. Per rimanere in tema movida c’è Cortina D’Ampezzo, raggiungibile da Treviso, Venezia, Mestre, Ferrara, Bologna. Oltre alle piste della Coppa del Mondo di Sci potrete scatenarvi a ritmo di musica nelle famose discoteche.

Amanti dello Shopping, la vostra meta è servita. Livigno, con la sua enorme duty-free area e gli oltre 250 negozi sparsi sul territorio non vi farà rimpiangere le boutique della vostra città. Raggiungibile da Milano Linate, Milano Malpensa, Cologno Monzese, è anche la capitale dell’Apres-ski, dove ballare rigorosamente con gli scarponi da sci addosso.

Se invece siete dei golosi non potete perdervi Moena e Canazei, la prima famosa per il formaggio “puzzone”, la seconda per le specialità trentine, provate i cajoncìe, gustosi ravioli ripieni. Allora cosa aspettate? La stagione volge al termine!