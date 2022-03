Sono state due settimane piene di indiscrezioni dove notizie piu o meno veritiere si sono rincorse. Samsung ha fatto chiarezza svelando e presentando il Galaxy J2 Core, il suo primo modello di smartphone che funziona con il sistema operativo Android Go.

Si tratta di un modello di fascia medio-bassa che ha nel prezzo contenuto il suo punto di interesse principale. Per il suo hardware "limitato" è stato necessario inserire la versione "light" del sistema operativo distribuito da Google.

Il Galaxy J2 Core è comunque uno smartphone di tutto rispetto, con un display da 5 pollici (con risoluzione accettabile di 960x540 pixel) e con un processore quad-core Exynos 7570. Dispone di 1 GB di Ram e 8 GB di memoria interna che può essere agevolmente espansa.

Il device monta una fotocamera frontale da 5 megapixel e una posteriore da 8, una batteria da 2.600 mAh.

Alcune app di Google sempre in versione Go, tra cui Gmail, Mappe e YouTube sono già preinstallate sul Galaxy J2 Core. Il nuovo prodotto Samsung è già in vendita in India e Malesia e presto arriverà in Europa con un prezzo che si aggira attorno agli 80 euro.