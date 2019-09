Il Mobile Congress di Barcellona che aprirà i battenti il 26 febbraio 2018 sarà l’occasione per vedere il nuovo Galaxy S9, il prodotto top della gamma Samsung.

Il presidente del dipartimento Mobile della compagnia, DJ Koh, ha anche svelato che sarà presto presentato anche il primo modello di smartphone pieghevole della storia, aggiungendo - durante il Ces di Las Vegas del 2017 - che sarebbe stato possibile presentarlo già durante il Mobile Congress di questo anno se non ci fossero stati alcuni (non precisati) ostacoli per la commercializzazione.

L’ostacolo principale del modello pieghevole - noto come Galaxy X - sarebbe la user experience. In altre parole, la qualità dell’esperienza utente non sarebbe ancora perfetta considerando la necessità di interagirà con una tipologia di dispositivo mai esistita prima.

Samsung starebbe preparando un evento ad hoc all’interno del Mobile World Congress per presentare il Galaxy X, il suo primo smartphone pieghevole

Samsung troppo in là nel futuro? Vedremo.