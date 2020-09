In un video, la storia di un utente iPhone che dopo 10 anni di “matrimonio” con Apple prende una decisione radicale e acquista un Galaxy Note 8. Questo il sarcastico augurio di Samsung per il decennale dell’iPhone.

Come sappiamo, l’atteso iPhone X è arrivato nei negozi e il concorrente diretto Samsung risponde con una provocazione piena di sarcasmo e di ironia. Infatti, nello spot diventato virale sul web, il giovane protagonista si accorge, sottolineandoli, dei principali difetti dei dispositivi dall’azienda di Cupertino negli ultimi dieci anni.

Non è la prima volta che Apple riceve frecciate di questo tipo da altri concorrenti come Qualcomm, Huawei e Xiaomi che spesso evidenziano come l’azienda della mela sia stata in ritardo nell’introduzione di funzioni realmente importanti per l’usabilità e per la sicurezza dei dispositivi messi in commercio.

Lo spot termina con il protagonista che, ormai nel 2017, con la consapevolezza che i dispositivi venduti sul mercato da Apple sono molto lontani da quella perfezione che aveva sempre immaginato da piccolo, decide di comprarsi un Galaxy, guardando con un sottile disprezzo le persone che attendono in interminabili file davanti ad uno store per acquistare l’ultimo modello di iPhone.

Certamente, in questo video, ci sono precise scelte di marketing da parte di Samsung ma, come diceva Dale Carnegie - uno dei più autorevoli esperti di comunicazione del secolo scorso: “Le critiche ingiuste sono spesso dei complimenti dissimulati: ricordatevi che nessuno prende a calci un cane morto". Quindi, Apple e iPhone più vivi che mai.



