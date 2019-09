YouTube lancia YouTube Music e prova a sfidare i colossi della musica on line in streaming, primi tra tutti Spotify. In arrivo questa settimana (il lancio è previsto per il 22 maggio) la nuova piattaforma di proprietà di Google si presenterà come un servizio che conterrà milioni di canzoni e album ufficiali, brani live e cover.

YouTube Music sarà utilizzabile prima in cinque mercati, tra cui Stati Uniti e Australia e, successivamente (non è ancora stata comunicata una data precisa) in Italia e nei tredici mercati europei.

Si tratta di un servizio gratuito (ma finanziato attraverso pubblicità) che permetterà di creare playlist in funzione dei gusti e degli interessi degli utenti. Sarà possibile anche acquistare servizi a pagamento come YouTube Music Premium (molto simile nelle funzionalità a concorrenti come Spotify, Apple Music) che sostituirà Google Play Music e che permetterà agli utenti di ascoltare musica in background su desktop e dispositivi mobile e di scaricare musica. Il costo sarà di circa 10 dollari al mese.

Cambiamenti anche in riferimento a YouTube Red che sarà sostituito dal nuovo servizio YouTube Premium che, oltre alla musica, metterà a disposizione file e serie originali. Il costo sarà di 12 dollari (+2 dollari rispetto a Red) e l’arrivo in Italia e previsto entro l’anno.