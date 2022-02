Risparmiare sui tuoi acquisti online è possibile

A distanza di più di due anni dall’emergenza Covid-19 e dalle restrizioni da essa derivate, sempre più consumatori prediligono l’acquisto online rispetto al tradizionale acquisto nel negozio fisico. Le ragioni che ci portano a preferire lo shopping online rispetto a quello nello store di quartiere sono ormai evidenti: semplicità d’acquisto, comodità e convenienza sono le parole d’ordine.

L’acquisto online è semplice e intuitivo perché tutto è alla portata di un semplice click e consente di poter acquistare ovunque ci si trovi e in qualunque momento della giornata, evitando stress e dispendio di energie. Visitando tantissimi negozi virtuali è possibile confrontare i prodotti presenti nel mercato prima di scegliere quello più adatto, comparando caratteristiche e prezzi.

Una delle leve principali che spinge a considerare più vantaggioso l’acquisto online è proprio il prezzo, perché spesso è possibile usufruire di offerte che non sono applicate nei negozi fisici. Il web ospita tantissimi siti che offrono sconti grazie ai quali è possibile fare grossi affari tutto l’anno risparmiando sul prezzo di mercato di prodotti e servizi. Che si tratti di abbigliamento, scarpe, prodotti di bellezza, hi-tech, viaggi, voli, aerei, tutto ormai si può acquistare con l’ausilio di un codice sconto.

Per aiutarti a destreggiarti tra i tantissimi siti che propongono offerte e sconti, ti segnaliamo Topnegozi, il sito di coupon e cashback più usato in Italia.

Tanti coupon per risparmiare

Da oltre dieci anni, a disposizione dei suoi utenti Topnegozi offre codici sconto e coupon su oltre 1000 negozi partner, tra i quali rientrano anche marchi famosi come Leroy Merlin, Nike, Amazon, Unieuro e tanti altri. Ottenere i codici sconto non è mai stato così facile: basta cliccare sul pulsante “preleva codice”, copiare lo sconto e aggiungerlo direttamente al carrello virtuale prima di pagare l’ordine. Tutte le offerte vengono costantemente aggiornate per garantirti sempre acquisti a prezzi super vantaggiosi.

Guadagna acquistando: cos’è il cashback e come ottenerlo

Con Topnegozi è possibile non solo risparmiare, ma anche ottenere guadagni interessanti attraverso i rimborsi sui tuoi acquisti con il cashback. Questo nuovo sistema prevede la restituzione di una quota di quanto speso nei negozi online. A differenza dei codici sconto, il cashback non scade mai e vale su tutti i negozi convenzionati. Inoltre, non essendoci un limite minimo di spesa, questo sistema conviene anche per i piccoli acquisti. Sorprendente, vero? Oltretutto, aderire al programma cashback è anche molto semplice: basta registrarsi gratuitamente a Topnegozi, visionare gli e-commerce e i negozi partner (sono più di 1500!), scegliere il negozio da cui si è interessati ad acquistare, completare l’ordine e passare, poi, all’attivazione del cashback semplicemente cliccando su un apposito pulsante. Non appena il venditore avrà confermato il cashback, si riceverà una percentuale della somma spesa, che varia in base alla convenzione stretta da Topnegozi con lo specifico negozio. Gli e-commerce aderenti sono tantissimi; tra questi, ci sono i grandi colossi Amazon ed eBay. Ti consigliamo di leggere attentamente le condizioni di cashback di ogni negozio.

Per garantirti un risparmio ancora maggiore, il cashback è spesso abbinabile ai codici sconto. Il riaccredito può consistere in una cifra fissa o può essere calcolato in percentuale (es. 20%) sul pagamento effettuato. Si può riscuotere su PayPal, attraverso buoni Amazon e su conto bancario, al raggiungimento di 40€ di incasso.

Se sei impaziente di saperne di più, visita il sito di Topnegozi e comincia a risparmiare subito ottimizzando le tue spese su tantissime categorie di prodotti.