Tanti sono i fattori che influenzano la scelta ed è per questo che occorre ponderare bene questa decisione. L’auto che abbiamo è vecchia e le riparazioni iniziano a costare un occhio della testa, la famiglia è cresciuta, c’è quel nuovo modello che ci piace tanto.

Ma è meglio comprare un’auto e conservarla per tanti anni o cambiarla di frequente? La maggior parte delle persone tende ad acquistare una vettura e guidarla per tanti anni fino a quando lo stato di usura diventa troppo elevato. Questo, però, contribuisce a rendere davvero basso il valore dell’auto nel momento in cui la si vuole vendere o restituire al concessionario (al netto degli incentivi per la rottamazione) al momento di scegliere una nuova vettura. Se è questa la vostra filosofia dovrete stare ben attenti al momento di fare l’acquisto scegliendo un’auto che presenti eccellenti caratteristiche di solidità sia nel motore che dal punto di vista di carrozzeria ed interni. Naturalmente occorrerà curare al meglio la manutenzione della vettura per allungare la vita e garantirne un uso in efficienza.

C’è invece chi desidera avere sempre il piacere di guidare una vettura nuova, seguendo l’evolversi del modelli. Scelta che richiede ogni 4-5 anni un investimento economico ma che, con i giusti accorgimenti e la cura del veicolo, permette di rivendere la vettura precedente limitando la svalutazione e avendo così una buona somma da investire nel nuovo acquisto.

La durata di una vettura. Mediamente la vita di un’auto si attesta sui 250mila chilometri. Un’auto a benzina può durare ben oltre i 300mila chilometri, una a diesel anche 400-500mila chilometri. Ma è chiaro che sono tanti gli aspetti che influenzano la vita di un’auto, non soltanto quelli legati al motore. Molto importante è valutare la resa dell’auto, considerando carrozzeria e stato degli interni. Ma, se il vostro contachilometri inizia ad essere “pesante”, forse è il momento di pensare ad una nuova auto.

Per chi possiede una vettura vecchia, magari euro 0 o euro 1, potrebbe essere davvero il momento di pensare all’acquisto di un nuovo veicolo che, oltre ad essere meno impattante sull’ambiente, permetterà di risparmiare sui consumi. Le auto vecchie, inoltre, non hanno tutte le dotazioni di sicurezza oggi previste dai nuovi modelli.

Ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le esigenze ma, per essere sicuri di fare il giusto acquisto, è bene affidarsi a professionisti del settore che possano accompagnare l’acquirente nelle valutazioni e in tutte le fasi dell’acquisto e in quelle successive. Motor Impact, con la sua pluriennale esperienza nel settore auto, è un sicuro punto di riferimento con i due spazi espositivi a Vasto e il portale online.