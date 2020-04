Negli ultimi decenni, l'importanza di un impianto sportivo all'avanguardia, dotato di tutti i comfort ma anche di facilities come bar, ristoranti e negozi, ha preso sempre più il sopravvento nel mondo del calcio. Gli stadi sono diventati assets fondamentali all'interno del bilancio societario, anche grazie alla cessione sui diritti sull nome che garantisce alle società introiti maggiori e contratti di sponsorizzazione a sei cifre.

Le più importanti società calcistiche hanno investito centinaia di milioni per l'ammodernamento degli stadi di proprietà o, in alcuni casi, hanno addirittura costruito nuovi impianti che potessero soddisfare le più avanzate visioni aziendali. Ma qual è lo stadio più costoso al mondo secondo questo sito?

Gazprom Arena di San Pietroburgo

Al momento l'investimento maggiore avvenuto per uno stadio calcistico riguarda il principale impianto di San Pietroburgo, la Gazprom Arena, casa dello Zenit. Lo stadio nasce sull'isola Krestovskij, non lontano dal centro della città, e può ospitare poco meno di 67 mila persone.

Per realizzare l'impianto sportivo dello Zenit sono stati stanziati circa 1,1 Miliardi di dollari dalla compagnia petrolifera Gazprom che detiene la proprietà del club di San Pietroburgo. L'arena ha preso il posto del vecchio Kirov Stadium, demolito nel 2005, ma i lavori sono stati ultimati soltanto nel 2017, giusto in tempo per ospitare alcuni match della Confederation Cup e dei Mondiali di Calcio del 2018.

Una delle più importanti caratteristiche dell'impianto è la presenza del "campo retrattile", ovvero la possibilità di ritirare il campo da gioco con un sistema motorizzato, così da proteggerlo al meglio durante i rigidi inverni russi. Inoltre, mettendo al sicuro le zolle, è possibile ospitare anche altri eventi all'interno dell'Arena, come ad esempio concerti.

Nuovo White Heart Lane

Se parliamo di grandi investimenti per gli stadi, non possiamo non citare lo sforzo economico di quasi 400 milioni di sterline affrontato dal Tottenham per la costruzione del nuovo Tottenham Hotspur Stadium. La cifra si riferisce soltanto all'impianto sportivo, inserito in un progetto più ampio del costo di circa 1 miliardo di sterline per organizzare l'intera dedicata ai tifosi degli Spurs.

Lo stadio, che con i suoi 62062 posti, è il secondo più grande della Premier League, dopo l'Old Trafford di Manchester, è stato inaugurato ufficialmente il 24 Marzo 2019, ma la prima partita casalinga del Tottenham nel nuovo impianto ha preso il via dieci giorni dopo, il 3 Aprile, contro il Crystal Palace.

Ha fatto discutere inizialmente la decisione del Tottenham di non effettuare alcun acquisto nella finestra del mercato estivo 2018/2019 per fare confluire tutti gli sforzi economici nella costruzione dello Stadium; tuttavia la scelta degli Hotspur è stata ripagata dall'ottimo risultato in Champions League (sconfitta in finale dal Liverpool), dimostrando come uno stadio moderno, sempre sold out, potesse essere un'arma in più per un top club.

Allegiant Stadium

L'Allegiant Stadium di Paradise (Nevada) è lo stadio più costoso al mondo, se ampliamo il discorso anche al di fuori delle notizie di calcio. L'impianto, che dal 2020 ospiterà le partite NFL dei Las Vegas Riders, ha un costo complessivo di 1,84 miliardi di dollari.